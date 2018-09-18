2018-09-18T10:09:47+03:00
Происшествия

В Волгоградской области школьницу убило током во время дождя

Она получила разряд электричества, когда схватилась за мокрый провод
Екатерина МАЛИНИНА
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Девочка умерла мгновенно - разряд тока был очень сильным. Фото: Тат ГаспарянДевочка умерла мгновенно - разряд тока был очень сильным. Фото: Тат Гаспарян
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ЧП произошло в станице Староаннинская Волгоградской области около семи вечера 17 сентября.

Девятилетнюю девочку оставили после школы дома - присматривать за младшим братом, пока мать отправилась управляться со скотиной в сарай. Неожиданно налетевший дождь и ветер выгнал девочку во двор. Она увидела, что очередной порыв снес уличный фонарь. Ребенок решил помочь родителям: переложить светильник в сухое место подальше от воды. К сожалению, про свойства электричества она еще не знала. Схватила ладонью влажный фонарь с проводами. В итоге получила сильнейший удар током.

Девочка умерла сразу же – шансов выжить не было. Тело дочки нашла мать, когда возвращалась домой. На место вызвали полицию и скорую.

Сейчас Новоанниский МрСО проводит проверку. Они и определят, возбуждать уголовное дело или нет.

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