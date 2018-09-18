В Волгоградской области школьницу убило током во время дождя
ЧП произошло в станице Староаннинская Волгоградской области около семи вечера 17 сентября.
Девятилетнюю девочку оставили после школы дома - присматривать за младшим братом, пока мать отправилась управляться со скотиной в сарай. Неожиданно налетевший дождь и ветер выгнал девочку во двор. Она увидела, что очередной порыв снес уличный фонарь. Ребенок решил помочь родителям: переложить светильник в сухое место подальше от воды. К сожалению, про свойства электричества она еще не знала. Схватила ладонью влажный фонарь с проводами. В итоге получила сильнейший удар током.
Девочка умерла сразу же – шансов выжить не было. Тело дочки нашла мать, когда возвращалась домой. На место вызвали полицию и скорую.
Сейчас Новоанниский МрСО проводит проверку. Они и определят, возбуждать уголовное дело или нет.