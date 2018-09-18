Волгоградец погиб во время пожара под обрушившейся кровлей дома

18 Сент. 09:34 2018-09-18T18:12:25+03:00

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ЧП произошло в поселке Береславка Калачевского района в час ночи 18 сентября. Запах гари почувствовали соседи. Когда выглянули в окна, то увидели, что горит дом по улице Дружбы. Причем огонь уже перекинулся на все строение. Когда место приехали пожарные, то пробраться внутрь не было возможности. Вскоре обрушилась и крыша здания.

С пламенем удалось справиться только через полчаса. На пепелище нашли обгоревшее тело хозяина – 62-летнего мужчины. Сейчас инспекторам предстоит выяснить причину ЧП. Возможно, мужчина включил обогреватель, возможно, в доме была неисправная проводка.

Из-за проводки, кстати, сгорел еще один дом - в хуторе Верхнегнутов Чернышковского района.

Сотрудники МЧС напоминают, что следует соблюдать правила пожарной безопасности, особенно сейчас, когда из-за похолодания многие включили нагревательные приборы, увеличилась нагрузка и на электросети.