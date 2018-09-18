2018-09-18T17:56:52+03:00
Происшествия

В Волгограде четырехлетняя девочка разбила голову, упав в открытый люк

Ребенок выжил, но сильно испугался
Екатерина ПОДВИНЦЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Ребенку наложили 15 швов. Лишь чудом она осталась жива.Ребенку наложили 15 швов. Лишь чудом она осталась жива.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Открытые люки - беда почти всех больших городов. Волгоград не исключение, хоть с этой проблемой сейчас активно борются. Но из-за любителей металлических крышек опять чуть не погиб ребенок. Маленькая четырехлетняя девочка бежала по улице Костюченко, расположенной в Тракторозаводском районе, заигралась, отвлеклась на мгновение… Еще шаг и она рухнула в открытый колодец. Лишь чудом девочка осталась жива. В больницу №7 ее привезли в состоянии шока. Медики диагностировали у малышки закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Ей наложили 15 швов. Сейчас ее состояние удовлетворительное, хотя стресс у ребенка надолго.

По данному факту уже проводится проверка.

- Действительно ребенок пострадал, упав в открытый люк на пересечении улиц Костюченко и мелиораторов. Но чей это колодец мы еще не установили, - говорит заместитель директора «Концессии водоснабжения» Ольга Жинжикова. - Заявки на открытый люк в этом месте к нам не поступало, и в списке «концессионных» он не значится. Идет проверка. И мы обязательно найдем ответственных и закроем этот колодец.

Уже на следующий день стало известно, что люк принадлежит "Концессиям теплоснабжения". Крышку люка украли совсем недавно. Компания нааправила по этому поводу заявление в отдел полиции.

- К каждому смотровому колодцу, к каждой тепловой камере охрану не приставишь. Справиться с похитителями крышек люков мы сможем только сообща. Поэтому мы просим вас, уважаемые волгоградцы, быть бдительными. Родителям пострадавшей девочки и ребенку искренне сочувствуем и приносим извинения. Представители "Концессий теплоснабжения" также связались с мамой девочки. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии, от помощи семья отказалась, - прокомментировали "КП-Волгоград" в компании.

Напомним, «концессии теплоснабжения и водоснабжения» проводят в Волгограде акцию «Закрой люк - спаси ребенка!» и просят волгоградцев сообщать об открытых колодцах, чтобы избежать подобных ЧП.

НА ЗАМЕТКУ

Куда сообщать, если вы увидели открытый люк в Волгограде:

- в круглосуточном Контакт-центре создана отдельная линия по приему таких заявок: телефон 606-600 (добавочный 3);

- вы можете оставить заявку и по основному телефону Контакт-центра - 99-67-96;

- заявку с фотографией можно оставить и в соцсетях и мессенджерах: в группах «Закроем люки, Волгоград!»: Телеграм-чат, Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм;

- принимают заявки и по электронной почте info@investvoda.ru.

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