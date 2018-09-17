2018-09-17T22:13:11+03:00
Происшествия

В Волжском директор УК украл у жильцов почти два миллиона рублей

Мошенника будут судить по двум статьям
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Очередной ушлый, теперь уже бывший директор управляющей компании, отправится за решетку за махинации с деньгами жильцов. На этот раз - директор ООО «Управляющая компания Зодчий». Прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение по двум статьям - «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», и дело передали в суд.

Как доказало следствие, этот предприниматель создал фирму по оказанию услуг ЖКХ, организовал создание ряда номинальных товариществ собственников недвижимости и заключил с ними договоры. А потом благополучно часть средств, которые поступали от жильцов присваивал, вместо того, чтобы перечислять ресурсоснабжающим организациям. Так за 10 месяцев - с августа 2015 по май 2016-го - он присвоил себе 750 тысяч рублей.

Но этого ему показалось мало, и он от имени подконтрольных ему фирм стал рассылать фиктивные платежки жильцам одной многоэтажки. С февраля 2016 по октябрь 2017-го 62 семьи этого дома платили по липовым квитанциям. Бизнесмен получил от них более 1 миллиона рублей.

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