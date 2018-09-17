Повезло: дерево рухнуло в сантиметре от машины волгоградца

17 Сент. 22:08 2018-09-17T22:09:25+03:00

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Те, кто отправился на работу утром 17 сентября в надежде на хорошую погоду, сильно промахнулись. Днем небо затянули тучи, а к вечеру поднялся сильный ветер. "Приятностей" добавил и срывающийся дождь. Так что многие изрядно проморозились, дожидаясь общественного транспорта, который именно в этот вечер ходил весьма нерегулярно.

Но это скорее, моральные страдания. Несколько волгоградцев из-за непогоды понесли весьма ощутимый материальный урон. В соцсетях появились фотки с помятыми от упавших деревьев авто. Никто не пострадал - только железо.

А вот владельцу русской "Лады" во вдоре по улице Даугавская,4 очень повезло. Толстый тополь после очередного порыва ветра упало рядом с машиной. Еще сантиметр и иномарка бы не выжила.

- Я услышал ггромкий треск, обернулся, а там дерево перегородило дорогу, да еще и чей-то ваз чуть не переломило. Как говорят местные жители, дерево давно нужно было спилить, оно сгнило изнутри и даже накренилось. Но УК игнорировала жалобы жильцов, - говорит волгоградец Александр Калинин.