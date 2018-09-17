2018-09-17T22:09:25+03:00
Происшествия

Повезло: дерево рухнуло в сантиметре от машины волгоградца

Ветреная погода устроила горожанам неприятный сюрприз
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Водителю очень повезло. Фото: Александр КалининВодителю очень повезло. Фото: Александр Калинин
Изменить размер текста:

Те, кто отправился на работу утром 17 сентября в надежде на хорошую погоду, сильно промахнулись. Днем небо затянули тучи, а к вечеру поднялся сильный ветер. "Приятностей" добавил и срывающийся дождь. Так что многие изрядно проморозились, дожидаясь общественного транспорта, который именно в этот вечер ходил весьма нерегулярно.

Но это скорее, моральные страдания. Несколько волгоградцев из-за непогоды понесли весьма ощутимый материальный урон. В соцсетях появились фотки с помятыми от упавших деревьев авто. Никто не пострадал - только железо.

А вот владельцу русской "Лады" во вдоре по улице Даугавская,4 очень повезло. Толстый тополь после очередного порыва ветра упало рядом с машиной. Еще сантиметр и иномарка бы не выжила.

- Я услышал ггромкий треск, обернулся, а там дерево перегородило дорогу, да еще и чей-то ваз чуть не переломило. Как говорят местные жители, дерево давно нужно было спилить, оно сгнило изнутри и даже накренилось. Но УК игнорировала жалобы жильцов, - говорит волгоградец Александр Калинин.

Дерево перегородило дорогу. Фото: Александр Калинин

Дерево перегородило дорогу. Фото: Александр Калинин

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей