Волгоградцам покажут, как чеканят монеты и уничтожают деньги

17 Сент. 20:35 2018-09-18T16:34:11+03:00

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Все мы каждый день пользуемся деньгами. Но часто даже не представляем, как появляются купюры или как их охраняют. Банк России решил предоставить волгоградцам такую возможность - заглянуть на «денежную кухню». Нет, на фабрику Гознак никого не пустят, а вот в Банк России – пожалуйста. Волгоградское отделение 22 сентября открывает двери для всех желающих.

Финансовые специалисты готовят экскурсии для маленьких и взрослых посетителей. Им покажут как пересчитывают деньги, куда деваются старые купюры. Расскажут о системе инкассации. Предложат отчеканить собственную монету, научат обвязывать пачки купюр, проведут финансовый ликбез.

Также волгоградцы смогут в сопровождении экскурсовода прогуляться по зданию ЦБ в Волгограде на проспекте Ленина,18. Скучно точно не будет.

Правда, на это мероприятие необходимо записаться заранее до 21 сентября. По телефону 30-18-40. Правда, количество участников ограничено, так что торопитесь попасть в их число. С собой обязательно нужно взять паспорт. Без него вас не пустят День открытых дверей.