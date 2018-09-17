В клиниках Волгограда женщинам кололи запрещенные уколы красоты

17 Сент. 18:10 2018-09-17T18:31:32+03:00

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Ради красоты женщины готовы на многое: увеличивают грудь, «подкачивают» губы, щеки, попу… Ложатся под нож и делают рискованные уколы, часто не задумываясь о последствиях. Этим и пользуются аферисты, подсовывая вместо легальных препаратов подпольную «бормотуху», нелегально завезенную в Россию из Азии. Думаете, это вас не коснется? Ошибаетесь. На днях группу мошенников, которые поставляли в наши клиники эти китайские «чудо-препараты», задержали в Волгограде. Милые на вид девушки поставляли волгоградским косметологам уколы красоты, которые в России не сертифицированы.

- Установлена группа лиц, которая поставляла из Азии незарегистрированные и фальсифицированные лекарства, в том числе бутолотоксины и филлеры, применяемые в косметологии. Эти препараты они сбывали, к слову, не только в волгоградские клиники, но и в другие регионы России, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Несертифицированные лекарства из Азии аферистки поставляли в клиники Волгограда и других регионов России. Фото МВД России.

На этих «поставщиков» уже завели уголовное дело по части второй статьи 2381 УК РФ. Организатору и участникам мошеннической схемы уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили «КП-Волгоград» в МВД России.

У них изъяли печати организаций, компьютерную технику и бухгалтерские документы, а также более 2500 нелегальных препаратов. Кстати, мало того, что эти лекарства сами по себе сомнительного производства, так их еще и хранили, как попало.

- Часть лекарств нашли в бытовых холодильниках, часть в морозильных камерах, некоторые и вовсе в витринах складских помещений, замаскированных под цветочные магазины, - говорит Ирина Волк.

Расследование продолжается. В полиции не исключают, что есть еще и другие фигуранты этой преступной деятельности и прочие эпизоды, которые как раз и устанавливают.