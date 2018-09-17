В Волгограде горячая вода самая дешевая в ЮФО, зато газ дорогой

17 Сент. 17:17 2018-09-17T18:14:54+03:00

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Каждый год коммунальные тарифы растут, и каждый раз волгоградцы жалуются на неподъемные расценки. Но народная мудрость гласит: «Все познается в сравнении». А в сравнении с другими регионами, в волгограде, между прочим, коммунальные услуги одни из самых дешевых. Чтобы это доказать, сотрудники Волгоградстата даже опубликовали сравнительную таблицу по тарифам в разных регионах России.

Судя по представленным данным статистики, в Волгоградской области в июле 2018-го коммунальные тарифы в среднем подорожали на 3%, тогда, как средний показатель по стране - 4%, а в Крыму (который тоже относится к ЮФО) вообще на 8,2%.

Фото Волгоградстат.

Если сравнивать расценки по услугам, то, например, тариф на горячее водоснабжение у волгоградцев самый низкий по стране - 125,87 рублей куб. Для сравнения в Краснодаре - 160,18 рублей, в Ростове - 159,58 рублей. Холодная вода в Волгограде тоже одна из самых дешевых - 22,29 куб. Тогда, как в Ростове - 41,88, в Краснодаре - 38,07, и только в Астрахани дешевле - 21,62 рубля.

Отопление тоже дешевле, чем у соседей в Ростове, Воронеже или Астрахани. Единственное, что у нас подороже, чем в других регионах ЮФО, - это газ. В Волгограде для населения он стоит 8,82 куб, а, например, в Астрахани он 5,36 рублей, в Краснодаре - 5,28, в Ростове -6,13.