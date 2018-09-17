2018-09-17T15:47:24+03:00
Происшествия

На трассе Волгоград-Астрахань «Лада» врезалась в грузовик: погибли трое

Волгоградский дальнобойщик не пострадал
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Легковушка выехала на встречную полосу для обгона и лоб в лоб столкнулась с фурой. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Легковушка выехала на встречную полосу для обгона и лоб в лоб столкнулась с фурой. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Полиции Астраханской области еще предстоит выяснить все обстоятельства жуткой аварии, которая произошла на 190-м километре трассы «Волгоград-Астрахань» вечером 16 сентября. Здесь, у села Ново-Николаевка лоб в лоб столкнулись «двенадцатая Лада» и грузовик «Renault Premium». От легковушки осталась только груда металла. Три человека погибли.

Произошло это примерно в 19.20. На улице уже темно, плюс шел дождь, что усугубляло обстановку на дороге. Почему водитель легковушки пошел на обгон на скользкой темной трассе, вопрос без ответа. Но именно это решение привело к трагедии.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, водитель и пассажир, который находился на переднем сидении, погибли сразу. К сожалению, у них не оказалось с собой документов, и их личности пока не установлены. Третьего пассажира легковушки - 38-летнего жителя Брянской области - привезли в больницу с тяжелой сочетанной травмой. К сожалению, спасти его тоже не удалось, спустя 5 часов он скончался в реанимационном отделении.

Водитель и один из пассажиров "двенашки" погибли на месте, третий мужчина - в реанимации. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Водитель и один из пассажиров "двенашки" погибли на месте, третий мужчина - в реанимации. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Единственный, кто остался жив - 49-летний волгоградец, который был за рулем грузовика. Он, к счастью, не пострадал.

- По факту гибели людей полиция проводит процессуальную проверку, - уточняют в астраханском Главке.

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