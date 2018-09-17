Волгоградец жестоко убил старика, отомстив за пять тысяч рублей

17 Сент. 14:46 2018-09-17T14:46:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия разыгралась в селе Кленовка Жирновского района Волгоградской области. Несколько месяцев 65-летний пенсионер копил в себе обиду на 86-летнего старика. Еще в июне дедуля сдал односельчанина полиции, когда тот похитил у него 5 тысяч рублей. На пенсионера завели уголовное дело. Но он не смирился. Он решил отомстить. 10 августа нагрянул к старику в гости. Он шел его убивать.

Как установили следователи Жирновского отдела СУ СК по региону, прежде, чем зайти в дом к обидчику, задержанный подобрал во дворе пустую бутылку. Именно ней он ударил старика по голове, отчего тот рухнул на пол. Но сознание дедушка не потерял. Завязалась драка. Непрошенный гость схватил нож и нанес несколько ударов по телу старика. Но даже после этого не остановился. Он схватил подушку и стал душить уже почти безжизненного соперника. Когда старик умер, убийца сбежал.

- На допросе мужчина признался в содеянном и рассказал, что мотивом к убийству стало то самое заявление старика в полицию, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону. - На него уже завели уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.