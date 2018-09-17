В Волгограде потерялся 82-летний дедушка: ушел с дачи и не вернулся

17 Сент. 12:49 2018-09-17T15:12:57+03:00

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Волгоградцы, помогите! В Советском районе Волгограда пропал 82-летний дедушка. Зовут его Василий Белкин. Родные бьют тревогу и уже не находят себе места. Его ищут уже три дня. Как рассказали родные потерявшегося старика в полиции, последний раз дедулю видели на даче, которая расположена в кооперативе «Нефтяник-2». 14 сентября он ушел в дачного участка и больше его никто не видел.

Усугубляет проблему то, что пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи: он дезориентирован в пространстве. Документов у него с собой нет и назвать свой точный адрес проживания он вряд ли сможет.

Дедушка дезоринетирован в пространстве и документов у него при себе нет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Приметы: славянской внешности, на вид 82 года, рост 160- 175см., среднего телосложения, волос прямой седой.

В день пропажи был одет в рабочую одежду: синее трико, черную футболку и черную бейсболку.

Полиция Волгограда обращается за помощью ко всем горожанам: если вам что-либо известно о местонахождении дедушки, или вы его видели, или вдруг встретите, сообщите, пожалуйста!

Информацию можно сообщить по телефонам

Дежурная часть Управления МВД России по г. Волгограду – 93-01-11

8-905-393-05-70, 8-961-695-07-42, 8-937-533-86-00

или обратиться к любому сотруднику полиции.