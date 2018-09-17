Юный футболист из Волгограда завоевал титул «Дзюбаха-парень»

17 Сент. 12:20 2018-09-17T12:24:22+03:00

Денис (в центре фото) получил от Дзюбы не только именную рубаху, но и приглашение на игру "Зенита". Фото детской футбольной лиги.

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Игрок сборной России футболист Артем Дзюба - один из кумиров подрастающих спортсменов. Многие юные футболисты хотят быть похожим на именитого нападающего - дерзкого, напористого, показывающего на поле красивый и яркий футбол. И когда футболист объявил о том, что проводит фестиваль для подрастающих футболистов под названием «Дзюбида: Честь имею!», на него сразу зарегистрировалось 125 команд и сотни мальчишек. Среди них оказался и волгоградец Денис Каличинев из СШОР «Торнадо». И именно он завоевал главный титул турнира - право называться «Дзюбаха-парень».

Денис Калиничев оказался в финале конкурса «шутливых стартов в серьезный футбол». Он и еще десять мальчишек соревновались в футбольном биатлоне. Но кроме виртуозного владения мячом они еще должны были правильно ответить на вопросы об Артеме Дзюбе, повторить его фирменный жест празднования гола и придумать свой, не менее оригинальный. Абсолютным чемпионов стал волгоградский 9-летний Денис. Мало того, что он получил в подарок красную рубаху от Дзюбы, так он еще получил приглашение на матч ФК "Зенит" в Санкт-Петербург, где будет играть его кумир. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в Детской футбольной лиге.

Также всем участникам веселых стартов вручили скейтборды, почетные свидетельства и грамоты, и памятные подарки.