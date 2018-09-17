2018-09-17T12:07:09+03:00
Происшествия

Белоруса нашли мертвым под окнами волгоградки, к которой он приехал на свидание

Девушка отвергла интернет-кавалера
Екатерина МАЛИНИНА
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Тело молодого человека доставят в республику Беларусь.Тело молодого человека доставят в республику Беларусь.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Волограде проходит процессуальная проверка по факту гибели 22-летнего жителя Белоруссии. Молодой человек приехал в наш город ненадолго. Он познакомился по интернету с молодой волгоградкой. На протяжении нескольких месяцев они общались по сети. И 22-летний парень влюбился. Он напросился к девушке в гости.

Свидание состоялось у дамы сердца дом – на 19 этаже элитной 22-хэтажке на улице Новороссийская. Но общение вживую не задалось. Волгоградка отвергла кавалера, хотя он всячески пытался завоевать ее доверие и любовь.

Тело белоруса нашли утром под окнами высотки. Как сообщили «КП-Волгоград» в правоохранительных органах. С собой у него была предсмертная записка – прошу никого не винить.

О гибели молодого мужчины уже сообщили родственникам в Белоруссию. После экспертизы тело парня направят на родину. По итогам проверки будет принято решение: возбуждать уголовное дело или нет.

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