2018-09-17T11:42:12+03:00
Происшествия

Под Волгоградом глава сельского поселения присваивала деньги с ремонта дорог

На 48-летнюю чиновницу завели уголовное дело по статье «мошенничество»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Обидно, когда даже те «копейки», что выделяют из бюджета на ремонт дорог и детских площадок в отдаленных районах Волгоградской области чиновники тратят не как положено, а рассовывают по карманам. Вот еще одну такую ушлую чиновницу задержали в Чернышковском районе Волгоградской области. На чистую воду мошенницу вывели полицейские районного отделения Главка. Они установили, что эта 48-летняя глава одного из сельских поселений района заключала фиктивные контракты с местными бизнесменами на благоустройство хуторов, на ремонт дорог, на устройство детских площадок, на мероприятия противопожарной безопасности. Бюджетные деньги чиновница и предприниматели делили между собой, а фактически никто никакие работы не проводил. Ущерб оценили в размере 100 тысяч рублей. Об этом "КП-Волгоград" рассказалли в ГУ МВД по региону.

На главу следователи уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». И грозит ей теперь до 6 лет лишения свободы.

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