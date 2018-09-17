На юге Волгограда «мерседес» влетел в дерево: четверо в больнице

17 Сент. 10:42 2018-09-17T10:42:45+03:00

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Утром 16 сентября в Красноармейском районе произошли две серьезные аварии с разницей в пару часов. В 04.10 утра на улице Плеханова в перевернувшемся «ВАЗ-21140» лишь чудом остались живы 28-летний водитель и 20-летняя девушка. Пассажирку, к слову, с травмами, увезли в больницу. А произошло ДТП по вине неустановленного лихача, который подрезал «четырнадцатую» и та улетела в кювет, где перевернулась.

А буквально через пару часов - в 06.00 - в том же Красноармейском районе произошло еще одно серьезное ДТП. 28-летний водитель так разогнался на своем «Мерседес Бенц» по дороге с Кировского в сторону улицы Водников, что в какой-то момент просто не удержал машину и ее закрутило на трассе. Иномарка слетела с дороги и врезалась в дерево. Благо, машина крепкая и все остались живы. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, водитель и три его пассажира - 22- х, 30-ти и 27 лет - доставлены в больницу.