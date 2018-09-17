2018-09-18T18:35:45+03:00
Общество

В Волгограде пропал мужчина со шрамом на голове

Его не могут найти уже неделю
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина ушел из дома неделю назад. Фото: ВолгоспасМужчина ушел из дома неделю назад. Фото: Волгоспас
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В Волгограде снова попал взрослый мужчина. 41-летний Илья Карсаев ушел из дома в Красноармейском районе 9 сентября. Ушел в майке, обрезанных джинсах – собирался вскоре вернутся. Но не объявился ни вечером, ни на следующий день. Семья очень встревожена – мужчина никогда не исчезал так надолго. Прозвон знакомых и дальних родственников ни к чему не привел – его нигде нет.

Родственники написали заявление в полицию. Но и участковый пока не нашел следов потерявшегося волгоградца.

Илья Карсаев худощавый, короткие волосы, серые глаза, на голове есть шрам. Рост мужчины 170-175 сантиметров. На нем была серая майка, обрезанные джинсы, черные мокасины с белой подошвой.

Если вам известно о местонахождении волгоградца Ильи Карсаева, позвоните в полицию по 02 или на телефон волонтерам: 89053979456.

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