2018-09-17T10:05:11+03:00
Общество

В Волгограде запретили продавать детям электронные сигареты

Региональный парламент установил табу на пребывание несовершеннолетних в местах продажи вейпов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За нахождение детей в зонах продажи вейпов продавцов будут штрафовать.За нахождение детей в зонах продажи вейпов продавцов будут штрафовать.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В последние годы подростков все чаще можно увидеть с электронной сигаретой в руке. Они думают, что если вейпы не запрещены, то не так и вредны. Но это ошибочное мнение. Эксперты Всемирной организации здравоохранения установили, что их применение наносит здоровью ребенка существенный вред. Однако, пока нет федерального закона, запрещающего продажу электронных сигарет детям. Но волгоградские парламентарии решили ввести такие ограничения на местном уровне. Они поддержали предложение областной прокуратуры и ввели запрет на пребывание детей в местах продажи электронных сигарет и жидкостей для них. Соответствующий региональный закон уже принят.

Отныне, в Волгоградской области продавцам запрещено продавать вейпы несовершеннолетним. Более того, они обязаны разместить информацию, которая гласит, что детям запрещено находиться в точке продажи соответствующей продукции.

За нарушение предпринимателям и юрлицам грозит штраф от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

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