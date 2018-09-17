2018-09-18T18:36:21+03:00
Общество

Под Волгоградом диабетик вернула деньги, потраченные на тест-полоски

Интересы пенсионерки в суде представила камышинская прокуратура
Екатерина МАЛИНИНА
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Большинство диабетиков покупает тест-полоски самостоятельно.Большинство диабетиков покупает тест-полоски самостоятельно.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Поход в аптеку для кошелька заканчивается всегда большими потерями. Но особенно ощутимы они для людей, страдающих сахарным диабетом. Больница должна обеспечивать пациентов бесплатными рецептами на инсулин и тест-полоски. Но периодически случаются перебои.

В прокуратуру Камышина обратилась 78-летняя пенсионерка. С июня 2017 года она перестала получать тест-полоски, с помощью которых можно узнать уровень глюкозы в крови. Каждый месяц она писала заявления в местную больницу. Но ей каждый раз отказывали, ссылаясь на отсутствие средств. Но денег на них не хватало и у бабушки. Одна упаковка стоит 450 рублей, но ее даже на месяц не хватает.

Камышанка обратилась в местную прокуратуру. Самой ходить по судам ей тяжело – она с трудом передвигается. Так что иск составлял сотрудник надзорного ведомства, он же представлял интересы пожилой женщины в суде.

Мировой суд у больницы пенсионерка выиграла. Теперь лечебное учреждение обязано возместить ей больше шести тысяч рублей, которые она потратила на тест-полоски. Правда, приговор еще может быть обжалован.

Кстати, большинство диабетиков покупает тест-полоски самостоятельно. И этот случай хороший прецедент, чтобы также обратиться в суд.

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