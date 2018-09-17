2018-09-17T09:40:52+03:00
Происшествия

Под Волгоградом вместе с деревянным домом сгорела 86-летняя бабушка

А в Волгограде чуть не задохнулся в дыму владелец квартиры
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгоградской области, несмотря на первый осенний дождик, по-прежнему сохраняется высокий уровень пожароопасности. Хотя пожары чаще вспыхивают не на открытой местности, а в домах по неосторожности людей. Так за минувшие сутки 16 сентября в Волгоградской области одна женщина погибла в огне, мужчин пострадал, а еще четверых пришлось эвакуировать из-за нерадивого соседа.

Началось дежурство спасателей с тревожного вызова в Краснооктябрьский район Волгограда: в 9-этажке загорелась квартира. К счастью, пожарные подоспели вовремя, сгореть успели только домашние вещи. Правда, 58-летний хозяин квартиры успел надышаться ядовитым дымом, но остался жив, его госпитализировали.

А 17 сентября в 05.15 утра позвонили из хутора Никуличев Серафимовичского района. Люди сообщили, что горит дом. Деревянная старенькая хата к приезду пожарных полыхала по всей площади. Больше часа пожарные боролись с огнем. А когда потушили, на пепелище обнаружили тело погибшей хозяйки - 86-летней бабушки. Причину пожара еще не установили.

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