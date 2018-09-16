2018-09-17T10:56:58+03:00
Общество

В Волгограде все-таки состоялся концерт Егора Крида

Отмененное в мае назад мероприятие собрало сотни поклонников
Екатерина МАЛИНИНА
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Сейчас артисты не так часто собирают полные залы. Но не в этом случае. Егор Крид мега популярен и среди взрослых и среди подростков. Так что на концерт певца в Волгограде билеты раскупили задолго до концерта. Тем более, время у волгоградцев было. Егор Крид должен был выступить в Волгограде еще в мае 2018 года. Но все отменили перед самым выступлением. Дворец спорта не прошел проверку пожарных – они закрыли помещения, в том числе и Волгогражэкспо, для любых мероприятий. Администрация должна была устранить все нарушения. Но они не успели – артисту пришлось перенести концерт на 16 сентября. Помещения за это время привели в соответсвии с требованиями пожарной безопасности и даже успели передать в собственность администрации области.

Но Егора Крида такие моменты интересовали мало. Главное, дали разрешение. Он приехал и отработал отличный двухчасовой концерт – поклонники и поклонницы остались довольны.

- Вышел как из бани! Волгоград! Это было круто! Спасибо, что так принимали, - поделился впечателниями артист после концерта.

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Егор Крид в Волгограде
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