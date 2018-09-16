Под Урюпинском из-за взрыва газа в частном доме мужчина попал в реанимацию

16 Сент. 20:58 2018-09-16T20:58:01+03:00

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Взрыв прогремел днем в одном из домов хутора Ольшанский Урюпинского района. Соседи услышали сначала хлопок, затем от строения повалил дым и огонь. На место тут же выехали пожарные машины, скорая помощь. Спасатели достаточно быстро справились с огнем, правда, дом частично разрушен и восстановлению не подлежит.

Хозяина успели вовремя вытащить из горящей избы. Но у мужчины сильнейшие ожоги по всему телу. Сейчас он находится в реанимации, шансы выжить у него есть. Но предстоит длительное лечение и восстановление.

Как рассказали «КП-Волгоград» местные жители, в хуторе централизованное газовое отопление. Предварительная причина – утечка газа. Мужчина жил один, возможно закурил. Из родственников – сестра, которая живет в Волгограде.

Сейчас по факту ЧП проходит проверка. Свое заключение дадут и газовики.