2018-09-16T18:38:19+03:00
Происшествия

В Волжском двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа

За жизнь ребенка борются врачи седьмой больницы
Екатерина МАЛИНИНА
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Ребенка спасают самые лучшие врачи больницы №7. Фото: Тат ГаспарянРебенка спасают самые лучшие врачи больницы №7. Фото: Тат Гаспарян
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15 сентября в больницу №7 в детскую реанимацию привезли двухлетнего малыша в очень тяжелом состоянии.

Доставили маленького пациента из Волжского. Мальчик живет с родителями на пятом этаже одной из пятиэтажек по улице Королева. Непоседливый ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Падение смягчили деревья. Но малыш все равно получил очень тяжелые травмы. Самые лучшие врачи борются сейчас за его жизнь . Но пока делать прогнозы никто не решается. Даже если ребенок выживет, последствия падения отразятся на всей его дальнешей жизни.

И это не первый ребенок, который выпал из окна в этом году. К сожалению, родители забывают об элементарных правилах безопасности. Ребенок в комнате – закрой окно. Это должно быть выучено назубок. Цена ошибки - жизнь и здоровье самых близких вам людей.

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