В Волгограде в гаражах нашли тело главы поселения Красный Пахарь

16 Сент. 17:01 2018-09-19T17:57:45+03:00

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Тело нашли вечером 15 сентября в гаражном кооперативе «Ахтубинец» на Ангарском в Дзержинском районе. У мужчины оказалось огнестрельное ранение в шею. Оружие находилось рядом с волгоградцем. Погибший – глава поселения Красный Пахарь Городищенского района Михаил Филимонихин.

Михаил возглавил село всего год назад. Молодой, энергичный, пытался как-то изменить жизнь села к лучшему. Жители села исключают земельные войны и прочие криминальные разборки. По крайней мере, село небогатое и интереса у бизнеса вызвать не может.

Сейчас следователи проводят проверку по факту смерти мужчины. Одна из версий – самоубийство. Но пока это все предположения. У Михаила Филимонихина осталась жена и двое сыновей.

От официальных комментариев СУ СК по Влгоградской области пока воздерживается.