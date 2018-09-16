В Волгограде в гаражах нашли тело главы поселения Красный Пахарь
Тело нашли вечером 15 сентября в гаражном кооперативе «Ахтубинец» на Ангарском в Дзержинском районе. У мужчины оказалось огнестрельное ранение в шею. Оружие находилось рядом с волгоградцем. Погибший – глава поселения Красный Пахарь Городищенского района Михаил Филимонихин.
Михаил возглавил село всего год назад. Молодой, энергичный, пытался как-то изменить жизнь села к лучшему. Жители села исключают земельные войны и прочие криминальные разборки. По крайней мере, село небогатое и интереса у бизнеса вызвать не может.
Сейчас следователи проводят проверку по факту смерти мужчины. Одна из версий – самоубийство. Но пока это все предположения. У Михаила Филимонихина осталась жена и двое сыновей.
От официальных комментариев СУ СК по Влгоградской области пока воздерживается.
У Михаила Филимонихина остались жена и двое сыновей. Фото: сайт Краснопахаревского поселения