2018-09-19T17:57:45+03:00
Происшествия

В Волгограде в гаражах нашли тело главы поселения Красный Пахарь

Следователи проводят проверку
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Тело нашли вечером 15 сентября в гаражном кооперативе «Ахтубинец» на Ангарском в Дзержинском районе. У мужчины оказалось огнестрельное ранение в шею. Оружие находилось рядом с волгоградцем. Погибший – глава поселения Красный Пахарь Городищенского района Михаил Филимонихин.

Михаил возглавил село всего год назад. Молодой, энергичный, пытался как-то изменить жизнь села к лучшему. Жители села исключают земельные войны и прочие криминальные разборки. По крайней мере, село небогатое и интереса у бизнеса вызвать не может.

Сейчас следователи проводят проверку по факту смерти мужчины. Одна из версий – самоубийство. Но пока это все предположения. У Михаила Филимонихина осталась жена и двое сыновей.

От официальных комментариев СУ СК по Влгоградской области пока воздерживается.

У Михаила Филимонихина остались жена и двое сыновей. Фото: сайт Краснопахаревского поселения

У Михаила Филимонихина остались жена и двое сыновей. Фото: сайт Краснопахаревского поселения

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей