2018-09-16T15:58:24+03:00
Общество

Волгоградцы могут помочь больным детям, став донорами костного мозга

С 15 по 23 сентября принимают кровь для типирования
Екатерина МАЛИНИНА
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Кровь попадет в банк данных.Кровь попадет в банк данных.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Мы часто видим сообщения о помощи детям, страдающим лейкозом и раком. И спасти их иногда может только пересадка костного мозга. Но найти донора очень сложно. Банк доноров в нашей стране совсем небольшой – 83 тысяч человек. В Европе он исчисляется миллионами. Люди зачастую, просто не знают о том, что могут помочь.

Русфонд совместно с клиниками «Инвитро» проводит типирование по всей стране. Они предлагают и волгоградцам в нем поучаствовать. С 15 по 23 сентября на базе клиник будут забирать кровь. Данные о ней будут храниться в банке данных. Когда больному человеку потребуется помощь, донора информируют и предложат сдать костный мозг для пересадки. Кстати, сейчас это достаточно простая процедура. Но ее придется пройти, если только конкретному пациенту (которому подходите именно вы) нужна помощь.

На данный момент у людей будут брать кровь из вены. Для этого подойдут волгоградцы от 18 до 45 лет весом более 50 килограммов. Правда, есть четкие противопоказания, по которым человек не подойдет для процедуры. злокачественные опухоли, болезни крови, заболевания ЦНС, отсутствие слуха и речи, психические заболевания, наркомания и алкоголизм, лучевая болезнь, болезни эндокринной системы, остеомиелит, оперативное вмешательство по поводу резекции органа. Полный список «болячек» есть на сайте Русфонда.

Волгоградцев ждут с 7-00 до 17-30 с понедельника по субботу по адресам улицы Невская, 11а, Николая Отрады, 20б, 8-й Воздушной Армии, 33, Огарева, 18, Штеменко, 43. В Камышине: улица Рязано-Уральская, 19, телефон 8929787455.

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