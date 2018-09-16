2018-09-16T13:50:54+03:00
Происшествия

Бизнесвумен из Волжского продавала мечтающим похудеть опасные таблетки

Она распространяла сибутрамин через интернет
Екатерина МАЛИНИНА
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Общий вес изъятого запрещенного вещества - 30 килограммов.Общий вес изъятого запрещенного вещества - 30 килограммов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгоградской области арестовали 30-летнюю волжанку. Ей предъявили обвинение сразу по двум статьям: контрабанда и покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ.

Молодая женщина вот уже почти три года зарабатывала тем, что через интернет продавал таблетки. Предназначались они тем, кто хочет сбросить лишний вес без спортзалов и диет. Ленивые покупательницы заказывали себе препараты за немалые деньги, обогащая тем самым бизнесвумен. Так бы продолжалось долго, если бы в число волшебных средств для похудения она не включила сибутрамин. Эти капсулы запрещены на территории и РФ и многих других стран. Дело в том, что у них множество побочных эффектов, особенно он опасен для сердечников.

Товар поступал из Азии, где подобные вещи в ходу. В России она продавала его с восьмикратной наценкой и имела неплохую прибыль. И ведь раскупали очень быстро - заказы поступали со всех уголков страны.

Но бизнес закончился, когда о нем узнали сотрудники МВД. Но очередную партию с блистерами и флаконами, за которой на почту пришел курьер предпринимательницы, перехватили силовики. Общий вес товара, который нашли у волжанки дома и в посылке, составил 30 килограммов.

Кстати, женщина свою вину отрицать не стала – написала признательные показания. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

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