В Волгограде "Мерседес" превратился в груду железа на скользкой дороге

16 Сент. 12:16 2018-09-16T12:17:23+03:00

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Авария произошла рано утром 16 сентября в Красноармейском районе возле остановки "Вторчермед". Водитель на "Мерседесе" несся по недавно отремонтированной дороге. Если бы на улице было сухо, то все бы добрались до дома целыми и невредимыми. Но ночью и утром шел дождь и автомобилист не сбавил скорость на мокром асфальте. Иномарку занесло и она на полном ходу врезалась в дерево. Сработали подушки безопасности. Это и спасло всем жизнь. Правда, травмы водитель и три его пассажира получили очень тяжелые. Их на «скорых» отвезли в больницу №15, где врачи борются за их жизнь.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Полиция еще раз напоминает водителям о правилах поведения на дороге. Учитывайте погодные условия и состояние трассы, когда вы отправялетесь поездку.