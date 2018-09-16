В Волгограде 9-летний велосипедист выехал прямо под колеса джипа

16 Сент. 11:46 2018-09-16T11:46:30+03:00

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Авария произошла во дворе дома по улице Луговой в Красноармейском районе около шести вечера субботы. 34-летний мужчина ехал по внутриквартальной дороге – собирался выехать на основную дорогу. Но неожиданно из-за машины выскочил мальчишка на велосипеде. 9-летний школьник оказался под колесами Hyundai Tucson. Хотя скорость была невысокой, но ребенок все равно получил многочисленные травмы. Его увезли на «скорой» в больницу.

А на Красном утром 15 сентября под колеса попал 41-летний мужчина . Он перебегал улицу Мендеелева, когда его сбила «шестерка». За рулем русской машины был 84-летний дедушка. Он не сумел вовремя среагировать на пешехода.

На место ДТП приехали медики. Они оказали первую помощь и доставили волгогардца в ближайшую больницу, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.