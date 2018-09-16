2018-09-16T11:02:15+03:00
Общество

Урюпинск с 400-летием поздравили с орбиты российские космонавты

Жители увидели видеообращение на празднике в местном ДК
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Урюпинск Волгоградской области отмечает свое 400-летие. Столица российской провинции масштабно отмечает юбилей. Тут вам и официальные делегации и звездные выступления и ярмарки и конкурсы.. Урюпинск – легендарный город. Поздравления приходят со всего мира и даже из космоса!

На большом концерте в местном ДК, где проходили официальные мероприятия, на большом экране показали запись с орбиты. Ее специально для урюпинцев записали космонавты, которые находятся сейчас в невесомости.

Они пожелали городу процветания и развития. И напомнили горожанам, что в Урюпинске родился и вырос Николай Никитин – тренер парашютной подготовки первой команды космонавтов. О нем тепло отзывались Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и другие известные покорители космоса.

- Поздравляем и спасибо, что бережно храните память о ваших земляках, - поблагодарили жителей столицы российской провинции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей