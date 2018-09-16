Урюпинск с 400-летием поздравили с орбиты российские космонавты

16 Сент. 11:02 2018-09-16T11:02:15+03:00

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Урюпинск Волгоградской области отмечает свое 400-летие. Столица российской провинции масштабно отмечает юбилей. Тут вам и официальные делегации и звездные выступления и ярмарки и конкурсы.. Урюпинск – легендарный город. Поздравления приходят со всего мира и даже из космоса!

На большом концерте в местном ДК, где проходили официальные мероприятия, на большом экране показали запись с орбиты. Ее специально для урюпинцев записали космонавты, которые находятся сейчас в невесомости.

Они пожелали городу процветания и развития. И напомнили горожанам, что в Урюпинске родился и вырос Николай Никитин – тренер парашютной подготовки первой команды космонавтов. О нем тепло отзывались Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и другие известные покорители космоса.

- Поздравляем и спасибо, что бережно храните память о ваших земляках, - поблагодарили жителей столицы российской провинции.