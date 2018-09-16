Дочь Елены Исинбаевой стала участницей детского "звездного" забега в Волгограде
Опалев, Кривошапка, Исинбаева, Слесаренко, Лебедева – все в одном забеге. Скажете не может быть. Может, если это забег детей олимпийских чемпионов. Он стал уже традицией для Кубка двухкратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, который проходит в Волгограде ежегодно.
Перед основными соревнованиями на стадионе ВГАФК дают старт звездным дочкам и сыночкам. Ребята бегут 50 метров.
На дорожку вышли Игнат Опалев, Саша Матвеева (Лебедева), Лиза Слесаренко, Софья Кривошапка, Ева Исинбаева. На финише детвору ждали шоколадные медали, сладкие призы и родители. Проигравших не было.
Обняла на финише любимую дочурку Еву и Елена Исинбаева. Девочка все больше становится похожа на красавицу-маму. Кстати, через пару лет к детскому забегу может присоединиться еще один участник – сын Елены Добрыня. Мальчишка растет богатырем.
"Кубок двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой" проходит ежегодно с 2015 года и собирает сотни спортсменов со всей страны. В этом году приехали участники из Санкт-Петербурга, Липецка, Ростова, Астрахани, Архангельска, Ярославля и других городов.