В Волгограде российские спортсмены поборолись за кубок Елены Исинбаевой

15 Сент. 18:05 2018-09-15T18:05:14+03:00

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В Волгограде прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике на кубок Елены Исинбаевой. Состязания прошли в четвертый раз подряд.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в соревнованиях приняли участие 700 молодых спортсменов со всей страны. А соревнования проходили по целым 12 дисциплинам — беге на различные дистанции, эстафета 4х100 метров, прыжки в длину и высоту, прыжки с шестом, тройные прыжки. Возраст спортсменов — 14-15 лет.

Всего на соревнования приехали 700 спортсменов со всей России, даже из Архангельска и Крыма.

Соревнования, главным призом которых стал кубок прославленной волгоградской легкоатлетки Елены Исинбаевой проводится благотворительным фондом, учрежденным спортсменкой по программе «Наша поддержка — их победы!». Каждый участник получит памятные подарки, победителей наградят спортивными призами, медалями, грамотами.