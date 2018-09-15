2018-09-15T16:24:36+03:00
Общество

В Волгограде разбойник с пистолетом напал на офис микрокредитования

Злоумышленника сейчас ищет полиция
Сергей ВИКТОРОВ
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Добычей налетчика стали шесть тысяч рублейДобычей налетчика стали шесть тысяч рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Волгограде ищут злоумышленника с пистолетом, напавшим на офис микрофинансовой организации. Добычей налетчика стали всего шесть тысяч рублей.

Как сообщает «КП-Волгоград», нападение было совершено днем субботы, 15 сентября. Мужчина, вооруженный предметом, похожим на пистолет, зашел в павильон микрофинансовой организации, расположенный на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда, забрал всю имеющуюся наличность, после чего скрылся с места преступления.

Известно, что добычей налетчика стали всего шесть тысяч рублей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские изучают видео с камер наблюдения, а также устанавливают личность предполагаемого преступника.Добавим, что среди персонала офиса экспресс-кредитования пострадавших нет. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

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