По Волгограду промаршировал парад студенчества

15 Сент. 16:11 2018-09-15T18:05:48+03:00

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В четвертый раз студенты из вузов Волгограда приняли участие во Всероссийском параде студенчества. В этом году в нем приняли участие восемь тысяч человек, большинство из которых — первокурсники.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, колонна студентов начала движение от памятника Хользунову на Центральной набережной, затем прошла по нижней террасе Набережной и дошла до интерактивного музея «Россия — моя история». Затем там прошел праздничный концерт.

В нем приняли участие восемь тысяч студентовФото: Геннадий БИСЕНОВ

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Отметим, всего в Волгоградской области учится около 74 тысяч студентов. 45 из них получают профессиональное образование в колледжах и техникумах. К слову, именно по предложениям студентов в Волгограде появились интерактивный музей и благоустроенное пространство вокруг него. Они же разработали второй этап благоустройства поймы реки Царицы, представляли Волгоградскую область на масштабных форумах и выездных проектах, а также участии в спортивных состязаниях.