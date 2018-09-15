2018-09-15T15:03:01+03:00
Общество

В Урюпинске открылся театрально-досуговый центр

Современный комплекс стал подарком городу на 400-летие
Сергей ВИКТОРОВ
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В Урюпинске открылся новый досуговый центр. Фото: пресс-службы администрации Волгоградской областиВ Урюпинске открылся новый досуговый центр. Фото: пресс-службы администрации Волгоградской области
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Одним из мероприятий в честь дня Урюпинска стало открытие в городе нового театрально-досугового центра. Торжественное открытие прошло в рамках празднования 400-летия города.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в здании центра есть все для досуга как детей, так и взрослых. Здесь есть отдел загс, танцевальный класс и кабинет хореографии, зрительный зал на 500 мест и конференц-зал на 190. Кроме того, есть помещения для выставок, детская и взрослая библиотеки, кафе, площадки для творческих объединений, театральной студии, мастерские изобразительного искусства и другое. Сейчас обновленный Дом культуры "Юбилейный" города Урюпинска — эталон для реализации аналогичных проектов в других населенных пунктах Волгоградской области.

Добавим, что первым мероприятием в новом театрально-досуговом центре стало мероприятие в честь 400-летия города.

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