В Волгоградской области отмечают день рождения столицы российской провинции

15 Сент. 14:30 2018-09-15T14:30:46+03:00

400 лет назад основан город Урюпинск

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В городе Урюпинске Волгоградской области проходят торжества, посвященные 400-летию со дня основания города. Праздничные мероприятия будут продолжаться два дня.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, ко дню рождения город получил современный театрально-досуговый центр и модернизированную больницу, новые дороги и тротуары, благоустроенные парки и скверы. К слову, в них, равно как и на улицах города, проходят торжественные мероприятия.

Жители Урюпинска и гости города увидели шоу «Мисс Козочка — 2018», выбрали лучшую мастерицу-вязальщицу, а вечером субботы, 15 сентября, в городе пройдет праздничный концерт.

В воскресенье, 16 сентября, праздничная программа продолжится выставкой-продажей сувениров, а вечером горожан ждет концерт с участием Олега Газманова и Пелагеи, а завершится праздник фейерверком.