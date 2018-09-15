В Среднеахтубинском районе назначили нового прокурора

15 Сент. 12:52 2018-09-15T12:52:34+03:00

Он приступил к своим обязанностям с 14 сентября

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Прокурор Волгоградской области Максим Ершов представил нового прокурора Среднеахтубинского района. На эту должность назначен Вадим Дубилин.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 38-летний Вадим Дубилин назначен на должность приказом Генпрокурора.

Вадим Дубилин родился в Волжском. В 2002 году окончил Волгоградский государственный университет и поступил на службу в органы прокуратуры. До назначения на должность работал заместителем прокурора Николаевского района, имеет множество поощрений как от прокурора Волгоградской области, так и от Генерального прокурора России.

Добавим, занимавший должность прокурора Среднеахтубинского района Игорь Акимов задержан 10 мая. Его подозревают в получении крупной взятки, а расследование уголовного дела в отношении экс-прокурора находится на контроле прокуратуры Волгоградской области.