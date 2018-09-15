Жильцов волгоградской многоэтажки испугала забытая сумка с ноутбуком

15 Сент. 12:19 2018-09-15T12:19:29+03:00

Ее забыли в подъезде одного из домов по улице Козака

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Несколько неприятных часов пришлось пережить жителям дома по улице Козака в Кировском районе. В одном из подъездов обнаружилась бесхозная сумка, из которой торчали провода.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, сообщение о том, что в подъезде стоит черный чемодан, из которого торчат провода. Кто-то из бдительных жильцов решил, что в чемодане бомба и вызвал экстренные службы. К дому тут же стянули силы полиции, МЧС и «скорой помощи».

Однако, как оказалось, ничего взрывоопасного в чемодане не было. В нем лежал ноутбук, электромонтажные инструменты, документы и провода. Никаких взрывных устройств в сумке обнаружено не было. Не исключено, что эти вещи забыла бригада монтажников, проводящих интернет в одну из квартир дома.

Владельца черного чемодана, перепугавшего жильцов дома, сейчас ищут правоохранительные органы.