2018-09-15T11:59:00+03:00
Общество

Волгоградец вернет центру занятости 50 тысяч рублей пособия по безработице

Мужчина год стоял на учете сразу в нескольких районных центрах занятости
Сергей ВИКТОРОВ
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За год мужчина получил почти 60 тысяч пособия по безработицеЗа год мужчина получил почти 60 тысяч пособия по безработицеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес решение по иску Центра занятости Волгограда к жителю города. Мужчина целый год незаконно получал пособие по безработице сразу в нескольких центрах занятости.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Тракторозаводском районном суде, выяснилось, что мужчина встал на учет как безработный в марте 2011 года. Причем сделал это сразу в нескольких районных филиалах, и год получал пособие по безработице. Всего мужчине выплатили 58800 рублей.

Когда факт мошенничества обнаружился, Центр занятости обратился в полицию. Однако уголовной ответственности мужчина избежал, поскольку истек срок давности уголовного преследования. А вот деньги придется вернуть — они считаются незаконным обогащением.

Таким образом, мужчина вернет государству 58800 рублей пособия по безработице и компенсирует Центру занятости 294 рубля комиссии за перевод денег.

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