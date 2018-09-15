2018-09-15T10:45:15+03:00
Общество

Волгоградцев спросят о качестве их жизни

Интервьюеры придут к избранным жителям города и области
Сергей ВИКТОРОВ
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У волгоградцев поинтересуются качеством жизниУ волгоградцев поинтересуются качеством жизниФото: Александр КУЛИКОВ
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Волгоград станет одним из городов России, где пройдет комплексное наблюдение условий жизни населения. Всего интервьюерам предстоит обойти 60 тысяч домашних хозяйств.

Как рассказали «КП-Волгоград» в территориальном органе государственной статистики по Волгоградской области, волгоградцам, как и остальным участника опроса, предложат рассказать о фактических условиях проживания, жилищных и бытовых условиях. Также интервьюеров будет интересовать удовлетворенность услугами образования, здравоохранения, транспорта, бытового обслуживания. Поинтересуются занятостью и условиями труда, социальном обеспечении и защите, использовании свободного времени.

В Волгоградстате уточнили, что у всех интервьюеров при себе будет служебное удостоверение Росстата без фотографии, и паспорт. Конфиденциальность полученных сведений гарантируется, а информация будет использована исключительно в обобщенном виде для получения статистических данных.

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