Волгоградцев спросят о качестве их жизни
Волгоград станет одним из городов России, где пройдет комплексное наблюдение условий жизни населения. Всего интервьюерам предстоит обойти 60 тысяч домашних хозяйств.
Как рассказали «КП-Волгоград» в территориальном органе государственной статистики по Волгоградской области, волгоградцам, как и остальным участника опроса, предложат рассказать о фактических условиях проживания, жилищных и бытовых условиях. Также интервьюеров будет интересовать удовлетворенность услугами образования, здравоохранения, транспорта, бытового обслуживания. Поинтересуются занятостью и условиями труда, социальном обеспечении и защите, использовании свободного времени.
В Волгоградстате уточнили, что у всех интервьюеров при себе будет служебное удостоверение Росстата без фотографии, и паспорт. Конфиденциальность полученных сведений гарантируется, а информация будет использована исключительно в обобщенном виде для получения статистических данных.