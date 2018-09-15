В Волгоградской области в двух авариях пострадали три водителя

15 Сент. 10:19 2018-09-15T10:19:40+03:00

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Три водителя получили травмы в двух авариях, зарегистрированных за минувшие сутки. ДТП произошли в Среднеахтубинском районе и Камышине.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 9:40 в Среднеахтубинском районе. 64-летний водитель «Лады Калины» у дома №8 по улице Заречной выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault Duster. В результате столкновения оба водителя оказались в больнице.

Еще одна авария произошла в 11:30 в Камышине. 61-летняя женщина на Mitsubishi Lancer ехала по улице Братьев Сорокиных. У дома №29 при повороте налево она не пропустила автомобиль ВАЗ-2112. В результате аварии 23-летняя женщина, сидевшая за рулем «Лады», оказалась в больнице.

Всего же за сутки в Волгоградской области произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек. В четырех авариях травмы получили пешеходы.