2018-09-15T09:54:21+03:00
Общество

В Волгограде едва не сгорела 80-летняя пенсионерка

Пожар вспыхнул в Краснооктябрьском районе
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

80-летняя женщина едва не погибла в результате пожара, произошедшего в Краснооктябрьском районе. Огонь вспыхнул в пятиэтажке на улице Хользунова.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, тревожный вызов поступил на пульт оперативного дежурного службы «01» в пятницу, 14 сентября, в 11:59. В одной из пятиэтажек на улице Хользунова, в квартире, загорелись домашние вещи. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь бушевал уже на площади 17 квадратных метров.

Пожарные расчеты потушили пожар в 12:10. К несчастью, 80-летняя хозяйка квартиры получила ожоги и надышалась дымом — сейчас она находится в больнице.

Причины пожара устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Добавим, всего за сутки в Волгоградской области произошло девять госстатотчетных пожаров. Еше 46 раз караулы выезжали на тушение сухой травы и мусора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей