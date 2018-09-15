В Волгограде едва не сгорела 80-летняя пенсионерка

15 Сент. 09:54 2018-09-15T09:54:21+03:00

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80-летняя женщина едва не погибла в результате пожара, произошедшего в Краснооктябрьском районе. Огонь вспыхнул в пятиэтажке на улице Хользунова.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, тревожный вызов поступил на пульт оперативного дежурного службы «01» в пятницу, 14 сентября, в 11:59. В одной из пятиэтажек на улице Хользунова, в квартире, загорелись домашние вещи. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь бушевал уже на площади 17 квадратных метров.

Пожарные расчеты потушили пожар в 12:10. К несчастью, 80-летняя хозяйка квартиры получила ожоги и надышалась дымом — сейчас она находится в больнице.

Причины пожара устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Добавим, всего за сутки в Волгоградской области произошло девять госстатотчетных пожаров. Еше 46 раз караулы выезжали на тушение сухой травы и мусора.