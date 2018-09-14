В Волгоградской области саженцы для леса будут поливать

14 Сент. 20:27 2018-09-14T20:27:25+03:00

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В Волгоградской области леса сами не растут. Условия неподходящие - сильные ветра и суховеи, жара летом и бесснежье зимой. Именно поэтому, чтобы нам было чем дышать, сосны, вязы, липы, осины высаживают специально. Каждый год сотни гектаров становятся будущими лесами. Но чтобы дерево стало большим, нужно о нем заботиться. В Арчединском лесном питомнике установили новую оросительную систему, купили насосную станцию. Она даст влагу полутора миллионам сеянцам сосны и двухсот тысячам лиственных сеянцев на площади 4,5 гектара.

Кстати, питомников по выращиванию саженцев в Волгоградской области шесть и только в двух из них есть централизованная система полива. Но как рассказали "КП-Волоград" в администрации Волгорадской области, орошаемую площадь обещают увеличить почти в два раза с 25 гектаров до 43,6 гектара.