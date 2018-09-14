2018-09-14T17:48:13+03:00
Общество

Мост в Городище будут ремонтировать в холода: власти ищут подрядчика

Ремонт путепровода в поселке под Волгоградом сделают за 33 миллиона
Екатерина СИМОХИНА
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Сейчас по мосту опасно не только ездить, но и ходить.Сейчас по мосту опасно не только ездить, но и ходить.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Власти Городищенского района Волгоградской области ищут подрядчика, который отремонтирует многострадальный мост через реку Мечетка в поселке Городище. Проект реконструкции этого сооружения, которое прокуратура закрыла из-за аварийного состояния, был готов еще в марте. Но денег на ремонт не было. В июле посмотреть на закрытый мост приезжал Андрей Бочаров со своими заместителями. Распорядился найти деньги на ремонт. И только 12 сентября на сайте госзакупок появилось объявление об электронном аукционе.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы закупки, результаты аукциона подведут 8 октября, а подавать заявки на участие фирмы могут до 2 октября. Победитель должен будет отремонтировать мост к 30 апреля 2019 года. То есть работы придутся на холодное время года. Впрочем, городищенцам не привыкать. Тротуарную плитку в центре поселка и вовсе мостили под снегом в последнюю неделю перед Новым годом.

Подрядчик должен будет полностью заменить мостовое полотно (старое разберут до самых плит), парапеты, перила, тротуары, сделать гидроизаляцию под тротуарами, и водоотвод под мост. Также в перечне работ – ремонт опор и сопряжений. За все эти работы власти готовы заплатить 33 миллиона 17 тысяч рублей. Такова начальная цена контракта. Почти 15 миллионов возьмут из резервного фонда администрации области, и около 18 миллионов - из бюджета поселка на 2019 год.

Если подрядчик найдется, и контракт заключат, уже в мае следующего, 2019 года наконец-то прекратятся мучения жителей Городища, и они перестанут делать лишние круги, терять кучу времени и топлива на объезд.

Напомним, построили мост еще в 1975 году, с тех пор он ни разу не видел капремонта и дошел до ручки. В прошлом году мост закрыли для автомобилей по требованию прокуратуры. С тех пор городищенцы намотали немало лишних километров - мост через Мокрую Мечетку разрезал поселок на две части.

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