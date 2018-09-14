Волгоград в пятничный час-пик остался без скоростного трамвая

14 Сент. 17:39 2018-09-14T17:39:46+03:00

На перегоне в Краснооктябрьском районе сошел с рельсов трехсекционный трамвай

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Инцидент с трехсекционным скоростным трамваем остановил движение этого вида транспорта на севере города. Вагоны курсируют по сокращенному маршруту.

Как рассказали «КП-Волгоград» в МУП «Метроэлектротранс», в 16:10 центральному диспетчеру предприятия поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями «Автоцентр» и «Больница Ильича» сошла с рельсов одна колесная пара трехсекционного скоростного трамвая.

К месту ЧП оперативно выдвинулись аварийные бригады МУП «Метроэлектротранс». Им предстоит вернуть сошедший с рельсов вагон на пути, отбуксировать его в депо и обследовать участок, на котором произошел сход, чтобы выяснить его причины.

Пока же движение скоростного трамвая идет от станций «Ельшанка» и «Площадь Чекистов» до остановки «14-я Гимназия». На время ремонта оплатить проезд в троллейбусе маршрута №12 на участке от стадиона «Монолит» до Тракторозаводского района можно проездными билетами скоростного трамвая.