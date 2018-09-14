2018-09-14T17:39:46+03:00
Общество

Волгоград в пятничный час-пик остался без скоростного трамвая

На перегоне в Краснооктябрьском районе сошел с рельсов трехсекционный трамвай
Сергей ВИКТОРОВ
Поделиться:
Пока скоростной трамвай ходит до остановки "14-я гимназия"Пока скоростной трамвай ходит до остановки "14-я гимназия"Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Инцидент с трехсекционным скоростным трамваем остановил движение этого вида транспорта на севере города. Вагоны курсируют по сокращенному маршруту.

Как рассказали «КП-Волгоград» в МУП «Метроэлектротранс», в 16:10 центральному диспетчеру предприятия поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями «Автоцентр» и «Больница Ильича» сошла с рельсов одна колесная пара трехсекционного скоростного трамвая.

К месту ЧП оперативно выдвинулись аварийные бригады МУП «Метроэлектротранс». Им предстоит вернуть сошедший с рельсов вагон на пути, отбуксировать его в депо и обследовать участок, на котором произошел сход, чтобы выяснить его причины.

Пока же движение скоростного трамвая идет от станций «Ельшанка» и «Площадь Чекистов» до остановки «14-я Гимназия». На время ремонта оплатить проезд в троллейбусе маршрута №12 на участке от стадиона «Монолит» до Тракторозаводского района можно проездными билетами скоростного трамвая.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На севере Волгограда обновили выезд на «трешку» через поселок Верхнезареченский
В этом году 89 волгоградских федеральных льготников получили жилищные сертификаты
Жертва капремонта: на юге Волгограда рабочий сорвался с третьего этажа
В Волгоградской области построят комбинат по переработке кукурузы
Нашли и отогрели: волгоградская полиция полночи искала заблудившегося охотника
В Волгограде поймали парочку аферистов, попытавшихся выманить у бизнесмена 3,5 миллиона рублей
На астраханской трассе перевернулась иномарка с узбеками: один погиб, трое в больнице
Новым главой Волжского вновь стал Игорь Воронин
На волгоградца, взявшего в заложники женщину и ребенка, завели уголовное дело
16-летнюю Кристину из Елани ищут уже четвертые сутки
Пьяный волгоградец сел за руль и попал в аварию: один погиб, трое - в больнице
Чистые игры: в Волгограде молодежь на квесте собрала тонны мусора
На юге Волгограда «Калина» врезалась в маршрутку: женщина и подросток в больнице
Автор победного гола Ротора: Мы заслужили победу всей командой
Роберт Евдокимов о матче Ротора и Нижнего Новгорода: Одна из лучших наших игр
С победой: «Ротор» впервые в этом сезоне выиграл со счетом 2:1
Халява: Волгоград стал рекордсменом по очереди за дешевой пиццей
Стоимость минимального набора продуктов для волгоградцев уменьшилась до 3462 рублей