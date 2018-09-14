2018-09-14T17:33:23+03:00
Общество

В Волгограде автобусы №2 и №55 поедут по новым маршрутам

По измененным маршрутам автобусы начнут работать уже с субботы, 15 сентября
Сергей ВИКТОРОВ
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"Двойка" и "55-й" пойдут по новым маршрутам уже с 15 сентября. Фото: администрации Волгограда"Двойка" и "55-й" пойдут по новым маршрутам уже с 15 сентября. Фото: администрации Волгограда
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Как только волгоградцы узнали о том, что администрация Волгограда опять «перекроила» два популярнейших автобусных маршрута - №2 и №55, то на головы отвечающих за транспорт чиновников посыпалась масса проклятий. «Бред, бред, бред. Теперь 2-ка будет лопаться от студентов Педа, Политеха, Меда. Студенты Горхоза вообще туда не влезут. А 55-й трех человек с Родниковой долины катать будет», - писали возмущенные читатели. И это были самые мягкие комментарии. Однако администрация Волгограда пообещала, что автобусы будут ходить чаще и, как следствие, уехать будет проще.

Итак, с 15 сентября автобус №55 поедет от остановки «Клуб «Строитель» в Красноармейском районе, доедет до ТРЦ «Акварель», там повернет налево и через Волгоградский государственный университет, перинатальный и кардиологический центры проедет до микрорайона «Долина». Таким образом, строящийся микрорайон получит новый вид транспорта, а студентам ВолГУ и посетителям лечебных учреждений не придется штурмовать километровую гору.

В мэрии пообещали, что в пиковое время интервал движения автобуса на этом маршруте сократится до пяти минут, в будни на линию будут выпускать 24 автобуса, а в выходные – 22.

Изменили маршрут и автобуса №2. Он по-прежнему будет отправляться от кинотеатра «Юбилейный», но конечная у него теперь будет на площади Ленина. В часы-пик ждать автобуса придется шесть-семь минут, а на остановке «Кинотеатр «Юбилейный» автобусы будут отправляться с интервалом в три-пять минут. Правда, здесь речь идет не только о «двойке», но и о 77-м, на котором можно будет доехать до остановки «Улица Невская» и пересесть на транспорт, едущий в центр города.

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