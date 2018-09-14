2018-09-14T16:47:29+03:00
Общество

В Палласовке работника банка подозревают в хищении средств клиентов

Добычей молодого финансового консультанта стали более 100 тысяч рублей
Сергей ВИКТОРОВ
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Злоумышленнице удалось похитить больше ста тысяч рублейЗлоумышленнице удалось похитить больше ста тысяч рублейФото: Анатолий ЖДАНОВ
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21-летняя сотрудница одного из банков города Палласовки Волгоградской области пошла под суд за мошенничество с причинением значительного ущерба и кражу с банковского счета. Женщина обманула семь клиентов банка.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, банк рассылал своим клиентам СМС-уведомления о возможности рефинансирования кредитов. Люди обращались в банк, к подозреваемой. Та оформляла заявку на рефинансирование и под предлогом проверки поступления денег просила у клиентов передать ей сотовый телефон, чтобы в личном кабинете банка проверить поступление средств на счет. Однако в действительности женщина переводила часть денег со счетов клиентов на свой счет. Всего ей удалось обмануть семерых клиентов, у которых предприимчивая банкирша похитила более 100 тысяч рублей.

Мошенничество обнаружили сотрудники отдела безопасности банка и обратились в полицию. Расследованием дела занимались следователи отдела полиции по Палласовскому району. Сейчас материалы дела уже переданы в Палласовский районный суд для рассмотрения по существу.

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