Ночью из-за ремонта улицу Казахскую в Волгограде будут закрывать для машин

14 Сент. 16:45 2018-09-14T17:45:48+03:00

Улицу Казахскую отремонтируют в этом году за сэкономленные на торгах деньги.

Изменить размер текста: A A

Ну, вот добрался ремонт до улицы Казахской в Советском районе Волгограда. На эту дорогу у водителей много нареканий. С 15 сентября подрядная организация приступит к ремонтным работам.

Участок предстоит обновить немаленький - полтора километра. Для начала срежут фрезой старый асфальт, а потом уже приступят к укладке нового. На каждом этапе, обещают в мэрии, будут жестко контролировать качество работ, и только после положительного заключения, подрядчик будет переходить к следующему этапу.

Улица Казахская - неширокая, и чтобы полностью не перекрывать днем транспортный поток, подрядчик будет работать по ночам. Обещают выполнять работы интенсивно и качественно. Но на ночь движение машин по дороге придется все-таки ограничивать. Водителям на заметку: улица будет с 15 сентября закрыта для транспорта с 22.00 до 6.00.

Кстати, ремонт этой улицы планировали в 2019-м году, но благодаря сэкономленным на торгах деньгам, смогли включить ее в список на этот год.