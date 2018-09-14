2018-09-14T15:39:40+03:00
Общество

В Волгограде обнаружили 21 неисправную маршрутку

Сломанные автобусы поместили на штрафстоянку до устранения нарушений
Сергей ВИКТОРОВ
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21 автобус вообще не имел права выезжать за пределы парка. Фото: УМВД России по Волгограду21 автобус вообще не имел права выезжать за пределы парка. Фото: УМВД России по Волгограду
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В Волгограде сотрудники ГИБДД провели очередную профилактическую операцию под названием «Безопасный автобус». В рамках рейда полицейские выявили 31 нарушителя правил пассажирских перевозок.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, за два дня рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД выявили один автобус, не прошедший технический осмотр. Двоих водителей оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров. 21 автобус вообще не имел права покидать пределов стоянки – у них обнаружили неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. У шести машин из этого количества были проблемы с тормозами. Еще один водитель не имел при себе необходимых документов, предусмотренных правилами дорожного движения.

На четырех водителей составили административные протоколы за управление автобусом без тахографа, позволяющего контролировать режим труда и отдыха водителя.

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