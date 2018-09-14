2018-09-14T14:59:43+03:00
Общество

«Концессии теплоснабжения» автоматизируют систему учета электроэнергии и газа

Новая информационно-измерительная система контроля за потреблением ресурсов установлена в крупнейших котельных Волгограда
Сергей ВИКТОРОВ
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ООО «Концессии теплоснабжения» внедряют в котельных и тепловых пунктах автоматизированную систему учета энергоресурсов. Она позволяет снимать параметры без участия человека.

В числе объектов, где подобная система уже установлена – крупнейшие котельные Волгограда - №40 в Центральном районе города, №1308 в Красноармейском и котельная №629 в Краснооктябрьском районе.

Если раньше показания счетчиков электроэнергии и газа приходилось собирать и обрабатывать вручную, то сейчас контроль за расходом ресурсов ведется в автоматическом режиме при помощи специальной аппаратно-программной системы, в которую входят и современные приборы учета. Они способны в онлайн режиме передавать сведения о потребленных ресурсах.

Всего подобная система смонтирована на более, чем 300 объектах теплоснабжения Волгограда.Благодаря этой работе повышается надежность и стабильность функционирования всего теплового хозяйства, которое при помощи автоматики приводится в соответствие с современными требованиями.

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