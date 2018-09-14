2018-09-14T14:35:53+03:00
Общество

В Волгоградской области посадят 200 гектаров хлопка

Высаживать предполагается специальный сорт, адаптированный к условиям Волгоградской области
Сергей ВИКТОРОВ
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В 2019 году хлопком планируют засеять 200 гектаров. Фото: пресс-службы администрации Волгоградской областиВ 2019 году хлопком планируют засеять 200 гектаров. Фото: пресс-службы администрации Волгоградской области
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Не менее 200 гектаров пахотных земель планируется засеять в 2019 году хлопчатником а в перспективе – создать целый комплекс по промышленному производству этой сельхозкультуры. Об этом шла речь на заседании комитета Волгоградской областной думы по аграрным вопросам.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской областной думы, сегодня площадь хлопковых полей невелика – всего около 100 гектаров. Но в перспективе земледельцы готовы увеличить посевы, а в бюджет 2019 года планируется заложить средства на поддержку волгоградских хлопководов – им обещают компенсировать 90% затрат на выращивание хлопка.

Предполагается, что сеять будут специальный сорт хлопчатника, адаптированный учеными Волгоградского аграрного университета к климатическим условиям Волгоградской области. Специалисты вуза готовы полностью покрыть потребность региона в семенах хлопка и обеспечить агрономическую поддержку.

В перспективе Волгоградская область может стать регионом, где выращивание хлопка поставят на поток. В частности, уже есть бизнес-план посева полей площадью в 1000 гектаров для выращивания этой культуры в Светлоярском районе. Рентабельность производства составляет около 50 процентов, а перерабатывать сырье будут на предприятиях Камышина.

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