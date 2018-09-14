В Волгограде водитель на Daewoo Matiz сломал зеркало об автобус
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса «ЛиАЗ» маршрута №25, обслуживаемого Волгоградским автобусным парком, и легковушки Daewoo Matiz произошло около часа назад. Авария произошла на улице Рокоссовского.
Как сообщает «КП-Волгоград», авария произошла в 12:10. Водитель автобуса ехал по среднему ряду, а вот водитель микролитражки решил перестроиться из первого ряда в средний, но по каким-то причинам решил не уступать дорогу большому автобусу. В результате происшествия Daewoo Matiz лишился левого зеркала заднего вида – легковушка прижалась им к средней двери автобуса.
К счастью, авария произошла на глазах сотрудников ГИБДД. Они оперативно оформили дорожно-транспортное происшествие и разрешили водителям разъехаться. В результате аварии никто не пострадал, а пассажиры продолжили поездку на следующем автобусе.